Kaçak Saray’ın üzerini örttüler

Erdoğan’ın kullandığı sarayların onarım ve tadilatı için bütçeden ayrılan 1,3 milyar TL’nin detayları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a soruldu. Sorulardan rahatsız olan TBMM Başkanı Kurtulmuş ise önergeyi işleme koymadı.

Mustafa BİLDİRCİN

Cumhurbaşkanı’nın kullandığı sarayların tadilatı için ayrılan bütçenin detaylarına yönelik soru önergesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na iletildi. 17 Ocakta, CHP Milletvekili Seyit Torun imzası ile verilen önergenin işleme konulmadığı ortaya çıktı. Meclis Başkanlığı’ndan gelen yanıt, “Saray’ın üzeri örtülüyor” yorumlarına neden oldu. CHP’li Torun, Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’a, Cumhurbaşkanı’nın kullandığı sarayların tadilatı için ayrılan 1 Milyar 343 Milyon 935 bin TL’lik bütçenin harcama kalemlerini sordu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş önergeyi, “TBMM İçtüzüğüne aykırı” olduğu gerekçesiyle 5 Şubat'ta iade etti.

SULTANLARA LAYIK YAPI

Soru önergesinin işleme konulmamasına tepki gösteren Torun, BirGün’e şunları söyledi:“Anlaşıldığı kadarıyla Kurtulmuş, ‘Yazlık saray, kışlık saray ve kaçak saray” ifadelerini kişisel görüşü olarak tanımlamış. Ancak ortada su götürmeyen gerçekler bulunmaktadır. 2022 yılında Marmaris ormanları cayır cayır yanarken Erdoğan'ın Okluk Koyu’nda tatil yaptığı bütün kamuoyunun malumudur. Anayasa Mahkemesi tarafından kıyı kanununu ihlal ettiği gerekçesiyle yapımı iptal edildiği halde inşa edilen, Van Gölü kıyısındaki sarayın Sultan Alparslan’a layık olduğunu ifade eden Erdoğan, sultanlara layık bir yapının saray olduğunu kendi dile getirmiştir.”

NEDEN RAHATSIZ OLDU?

AOÇ arazisine inşa edilen Beştepe Saray’nın kaçak olduğunun mahkeme kararlarıyla sabitlendiğini de anımsatan Torun, “Numan Kurtulmuş neden rahatsız? İfadelerimizin TBMM İçtüzüğünün hangi maddesine aykırı olduğunu Kurtulmuş’un daha net bir şekilde açıklamasını bekliyoruz” dedi. Kurtulmuş'un Can Atalay olayında görevini yerine getirmediğini ve Meclis’in saygınlığını ayaklar altına aldığını savunan Torun, “Şimdi de yetkisini kötüye kullanarak soru önergelerinin muhataplarına ulaşmasını engelliyor. Kurtulmuş ya istifa etsin ya da işgal ettiği makamın tarafsızlığına uygun davransın” diye konuştu.