Kaçakçılar hapsetti, kaçarken öldü

Haber Merkezi

Yurt dışına çıkmak için anlaştıkları kişiler tarafından İstanbul Küçükçekmece'de tutsak tutuldukları binadan kaçmaya çalışırken 3. kattan atlayan mülteci yaşamını yitirdi.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında çocuklarında bulunduğu mülteci bir grup, yurt dışına çıkmak için para karşılığında bir grupla anlaştı. Verilen miktarı yetersiz bulan grup, yabancı uyruklu kişilerin ellerini ve ayaklarını bağlayarak evde tutsak tuttu. İşkence gördükleri de iddia edilen mültecilerden Afganistan uyruklu 2 kişi kaçmak için 3'üncü kattan atladı. Atlayanlardan biri ağır yaralanırken, bir kişi ise binanın dışında bulunan klimanın üzerine düşerek yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, evden bulunan 3 çocuğu ve klimanın üzerine düşen mülteciyi polis merkezine götürdü. Ağır yaralan ve Afganistanlı olduğu öğrenilen mülteci yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.