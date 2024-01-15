"Kaçırıldım, depoda tutuldum" demişti: Aydın Valisi Canbolat'tan açıklama

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ve ailesine depoda tutulduğunu söyleyen 17 yaşındaki G.N.S. polis tarafından sokakta bulundu. Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İddiaların G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ve ailesine depoda tutulduğunu söyleyen 17 yaşındaki G.N.S.polis tarafından sokakta bulunurken, Aydın Valisi Yakup Canbolat'tan açıklama geldi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Canbolat, "İddiaların G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" diye yazdı.

İHA'nın haberine göre, çalıştığı kuaför dükkanının önünden kaçırıldığını iddia eden G.N.S. (17) isimli genç kız ailesine haber vererek bir depoda tutulduğunu söyledi. Ailenin ihbarı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda G.N.S. sokakta gezerken bulundu.

VALİ CANBOLAT: "KAÇIRILMA OLAYI SENARYODAN İBARET"

Aydın Valisi Yakup Canbolat kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunulan G.N.S. isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı" ifadelerine yer verdi.