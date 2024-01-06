‘Kader’ söylemine sığınamazsınız

6 Şubat depremlerinde yakınlarını yitiren aileler 11 ilin adliye binalarında adalet nöbeti tuttu. Aileler yapı denetimcilerden kamu görevlilerine kadar tüm sorumluların yargılanmasını isteyerek yetkililere çağrı yaptı.

Haber Merkezi

Maraş Merkezli depremlerde yıkılan binaları inşa edenler hakkında etkin bir yargılama gerçekleştirilmesini talep eden depremde hayatlarını kaybeden ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, dün pek çok kentte Adalet Nöbeti tuttu. Aileler, "Deprem suçları politiktir" dedi.

Nöbetin Ankara ayağında aileler Sıhhiye Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada konuşan Döne Kaya, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afete müdahale konusunda geç kalındığına ilişkin itiraf niteliğindeki açıklamalarına dikkat çekti. Kaya, “Hata yaptık, geç geldik itirafını cumhurbaşkanı söylemiştir. ‘Kader’di gibi söylemlere sığınmayacağız. AFAD, Kızılay gibi kurumların ne kadar yetersiz olduğunu gördük” diye konuştu.

BELGELER NEREDE

Nöbetin Adana ayağında da aileler adliye önünde buluştu. Eylemde konuşan Avukat Mehtap Akyüz Özcan, tüm sorumluların yargılanması gerektiğini vurguladı. Soruşturma dosyalarında bazı evrakların eksik olduğunun ve binaların ruhsat evraklarının olmadığının belirtildiğini söyleyen Özcan, “Evraklar nerede? Enkazlardan yeterli delil neden toplanmadı? Bilirkişi raporları neden sonuçlanmadı?” diye sordu. Şüphelilerin çoğunlukla taksirle adam öldürme suçundan yargılandığına dikkat çeken Özcan, “Neden hiçbir kamu kurumu için bir soruşturma izni yok? İhmali bulunan kamu görevlileri için soruşturma izinlerinin çıkmasını, kaçak şüphelilerin yakalanmasını bekliyoruz” dedi.

Nöbetin İstanbul ayağında ise aileler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin C blokunun önünde buluştu. Burada konuşan Adana’daki Tutar Yapı Sitesi C blokta yakınlarını kaybeden depremzede avukat Gülsüm Özdoğru, depremin ardından yapılan tutuklamaların göstermelik olduğunu söyledi. Özdoğru, “Soruşturma dosyalarından yetersiz delil alındığını anladık. Şimdi ise enkazlar temelleriyle birlikte kaldırıldığından yeniden numune aldıramıyoruz. Bilirkişiye gönderilmeyen dosyaların gönderilmesini bekliyoruz” dedi. Aileler; Adıyaman, Maraş, Afyon, Antalya, Aydın, Antep, İzmir, Malatya, Manisa, Mersin, Trabzon’daki adliyeler önünde de eylem yaptı.

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SORULAR DA YANITSIZ KALDI

Hatay adliyesi önündeki adalet nöbetinde ise aileler şunları sordu:

• Davası açılmış deprem soruşturmalarının ilk duruşmasında sanıklar olmadan yargılama yapılabilir mi?

• Adliyede dosyaların içerisinde olması gereken soruşturma evrakları neden eksik, binaların ruhsat dosyaları, tadilat ruhsatları nerede?

• Enkazlardan detaylı ve yeterli deliller neden toplanmadı?

• Bilirkişi raporları neden hâlâ sonuçlanmadı?