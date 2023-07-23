Kader Yıldız'ın annesi: Mezarında bile rahat bırakmıyor

İstanbul'da bir AVM'nin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi, intihardan sorumlu olduğu için yargılanan Berkan Y.'nin, kızının mezarını dağıttığını, taşları kırdığını, üzerine bir de çiçek ektiğini anlattı.

İstanbul Beylikdüzü'nde 8 Eylül 2022 tarihinde, bir alışveriş merkezinin terasından atlayarak hayatına son veren 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi Gülnaz Yıldız, kızının mezarına eski nişanlısı Berkan Y. tarafından zarar verildiğini söyleyerek tepki gösterdi.

DHA'da yer alan habere göre, kızının ölümünden nişanlısının sorumlu olduğunu belirterek olayı yargıya taşıyan anne Gülnaz Yıldız, geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda yaşananları şöyle anlattı:

"Ben mozaik taşlı yapmıştım mezarı. Arife günü kızımı ziyaret ettim sonra il dışına çıktım. Döndükten sonra, kızımın eski bir takipçisi bir fotoğraf attı bana, "Çiçek ekilebildiğini bilseydim ben de çiçek ekecektim' dedi. Fotoğrafta mezarın ortasındaki mermeri, mozaiği kaldırılmış gördüm. O taşları her tarafa yaymış. Çiçek ekmiş vicdanını rahatlatmak için. Bu bir saygısızlık ölünün hatırasına. Neden yapıyor? Niye uğraşıyor? Kızımı öldürdüğü yetmemiş gibi, dolandırdığı yetmemiş gibi halen mezarıyla uğraşıyor. Ne istiyor bizden?"

'HATIRASINA SAYGISIZLIK YAPIYORSUN'



Berkan Y.'nin kızını aldattığı sevgilisiyle fotoğraflar paylaştığını dile getiren anne Yıldız, "Benim canımı yakmak için kızımın mezarıyla uğraşıyor. Kızıma psikolojik şiddet uyguladı, intihara zorladı. Şimdi bana psikolojik şiddet uyguluyor. Kızımın ortak arkadaşlarına arattırdım, 'Gittim çiçek ektim', diyor. Ya sana ne. Senin neyine. Seni niye ilgilendiriyor, çocuğumu öldürdün toprağın altına koydun. Bir de geliyorsun onun hatırasına saygısızlık yapıyorsun ne hakla" sözleriyle tepki gösterdi.

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NE OLMUŞTU?



Olaya ilişkin kamera kayıtlarında, 8 Eylül 2022 tarihinde Beylikdüzü'ndeki bir alışveriş merkezinde intihar eden Kader Yıldız'ın telefonuna baktıktan hemen sonra terasın korkuluklarına çıktığı belirlendi. Çevredekiler Kader Yıldız'ı fark ederek yanına geldi. Kader Yıldız aşağı sarktığı anda, yanına gelen kişi kıyafetinden tutarak genç kadını kurtarmaya çalıştı. Ancak Kader Yıldız, kıyafetinin çıkması ile birlikte önce aşağıdaki kafeteryanın çatısına sonra da zemine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kader Yıldız hayatını kaybetti.

Anne Gülnaz Yıldız, kızının nişanlısı Berkan Y. tarafından tarafından psikolojik şiddete maruz bırakıldığını, iki ayrı kişi ile aldatıldığını dile getirmişti. Yıldız, aynı zamanda Berkan Y.'nin kızının öldüğü gün banka hesaplarına girerek kredi çekmeye çalıştığını ve sosyal medya hesaplarının da şifresini değiştirdiğini ileri sürerek yargılanmasını istemişti.