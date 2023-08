Kadiköy'de Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan sürücünün yakalanamaması protesto edildi

Bostancı'da bisiklet sürücüleri, arkadaşları Doğanay Güzelgün'ün ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Temel Ünlü'nün yakalanamamasını protesto etti. Olay yerinde toplanan Güzelgün'ün eşi ve arkadaşları kaçan sürücünün bir an önce yakalanmasını istedi.

Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temen Ünlü'nün kullandığı otomobil, bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'en çarparak ölümüne neden olmuştu. Kazanın üzerinden 23 gün geçmesine rağmen Temel Ünlü'nün yakalanamaması nedeniyle, olay yerinde toplanan Güzelgün'ün arkadaşları Ünlü'nün bir an önce yakalanmasını istedi.

KATİL ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR BİR AN ÖNCE YAKLANMASINI İSTİYORUZ"

Hayatını kaybeden Doğanay Güzelgün'ün eşi Banu Güzelgün, "Doğanay'ı anmak için buradayız. Katilin biran önce yakalanmasını istiyoruz. Bu şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Her Salı sabahı Doğanay'ı saat 05.30'da vefat ettiği yerde saygıyla anıyoruz. Çarşamba günleri de hem katilin bulunması için, hem de Doğanay için farkındalık oluşturmak adına arkadaşları ile birlikte bu şekilde sürüşler düzenliyoruz. Eşime çarpan şahsın daha önceden aranması olduğunu biliyoruz. Aranması olan bir kişi şu anda elini konunu sallayarak gezdiğini düşünüyorum. Polis ekipleri aramaya devam ediyor. Bir an önce yakalanmasını istiyoruz emniyet güçlerinden aramaların sıklaştırılmasını istiyoruz. Bir an önce katilin yakalanmasını istiyoruz. İmza kampanyası başlattık" dedi.



Doğanay Güzelgün'ün bisikletçi arkadaşı Giray Özer, "Doğanay ile çok uzun zamandan beri arkadaşız. İnanılmaz bir üzüntümüz var. İnşallah bu olay bir milat olur, artık sürücüler bizimde insan olduğumuzu anlar. En azından bizimde bir ailemizin, çocuklarımızın olduğunu insanların fark etmesini istiyoruz. Bu yüzden bu farkındalıklara devam edeceğiz. Her sabah 05.30' da çıkmamızın tek nedeni ölmek istemediğimiz için. Ama ne yazık ki başka şeyler oluyor ve biz yine ölüyoruz. EDS'lerin çalışmasını istiyoruz. Hız limitlerinin düşürülmesini istiyoruz. Alkollü sürücülerin daha çok denetlememesini istiyoruz" diye konuştu. (DHA)