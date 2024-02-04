Kadıköy'de kız kardeşini darp ederek zorla taksiye bindiren M.K. gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de M.K. adlı şahıs kız kardeşini darp ederek zorla taksiye bindirdi. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine M.K. gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy'de M.K. adlı şahıs kız kardeşi olduğu belirtilen bir kadını darbederek ve hakaretler ederek taksiye bindirdi. Çevredeki yurttaşlar şahsa engel olmaya çalıştı.

Olay anı çevredeki yurttşlarca kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.

Caddebostan Mahallesi'nde H.K. (22) isimli kadının şiddete maruz bırakıldığını ve bacağından yaralandığını belirleyen polis ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.K'yi (26) gözaltına aldı.

AA'nın haberine göre darbedilerek zorla taksiye bindirilen H.K, M.K'den şikayetçi olmadı.