Kadıköy'de restorana silahlı saldırı

Kadıköy'de bir restorana motosikletli kişiler silahlı saldırı düzenledi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir restorana motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Altıntepe Mahallesi'ndeki Eski Kasaplar Çarşısı'nda meydana geldi.

İddiaya göre cadde üzerindeki bir restorana, müşteriler için hazırlık yapıldığı sırada plakası öğrenilemeyen iki kişinin yer aldığı motosiklet tarafından 3 el ateş edildi.

Silahtan çıkan mermilerden 1 tanesi dükkanın camına denk geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ölen veya yaralanılan bulunmadığı belirtilirken, saldırıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.