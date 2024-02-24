Kadıköy'de seyir halindeki otomobil yandı
Kadıköy'de, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İlk müdahalesini sürücüsünün yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir süre sonra söndürüldü.
İstanbul'da D-100 Otoyolu Kadıköy mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, saat 00.30 sıralarında D-100 Otoyolu Kozyatağı Mahallesi, Ankara istikametine seyir halinde olan 26 RS 345 plakalı otomobilde çıktı. Sürücü O.Ş., otomobilin motor kısmından yükselen dumanı fark etmesi üzerine aracını emniyet şeridine çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı.
Bu sırada, otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye görevlileri de yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonrası büyük çapta hasarın meydana geldiği otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.