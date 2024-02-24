Kadıköy'de seyir halindeki otomobil yandı

Kadıköy'de, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İlk müdahalesini sürücüsünün yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından bir süre sonra söndürüldü.

Güncel 24.02.2024 07:40 Giriş: 24.02.2024 07:40

Güncelleme: 24.02.2024 07:44 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA