Kadıköy'deki istek şarkı cinayeti: Müzisyeni öldüren şahıs için müebbet hapis istendi

Kadıköy’de istek şarkıyı çalmadığı gerekçesiyle Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz'ın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. İddianame şüphelinin savunmasına itibar edilmemesi ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiği değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Kadıköy Rıhtım'da şarkı söyleyen 30 yaşındaki müzisyen Cihan Aymaz'ı, istediği türküyü çalmadığı için bıçaklalayarak öldüren Mehmet Caymaz hakkında hazırlanan iddianamede müebbet hapis cezası istendi.

Kadıköy’de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz'ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Caymaz (32), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından tutuklanan Caymaz hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Caymaz’ın yerine geldiği, elindeki içki şişesini bırakarak Cihan Aymaz'dan bağırarak şarkı çalması isteğinde bulunduğu, maktulün şüpheliye sakin olması, istediği şarkıyı çalacağını söylemesinin akabinde şüpheli Mehmet Caymaz'ın yanında taşıdığı çakıyı çıkararak küfürler ettiği kaydedildi. İddianamede, Caymaz’ın maktulü önce boyun kısmına, sonrasında ise göğüs bölgesine savurarak yaraladığı, şüphelinin ittirmesi sonucu maktulün denize düştüğü, Cihan Aymaz’ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anlatıldı.

Şüpheli Mehmet Caymaz’ın olay yerinde tehdit edilmesi sonrası üzerine maktulünde içlerinde olduğu üç kişinin gelmesi nedeniyle kendisini savunmak için bıçağı savurduğuna dair savunmasına tanık anlatımları ve olay yerine ait görüntülerde bu yönde yapılan bir tespit bulunmadığından itibar edilmediği, bu nedenle lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanamayacağının değerlendirildiği ifade edildi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Caymaz hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.