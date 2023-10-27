Kadıköy İskelesi'nde 'KYK' protestosu: Arkadaşlarımızı ölüme sürükleyen sorumluların adaletle yüzleşmesini istiyoruz

Aydın’daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Zeren Ertaş’ın ölümü, İstanbul’daki Kadıköy İskelesi’nde protesto edildi. Öğrenciler adına yapılan açıklamada, “Bu yaşananları hak etmiyoruz. Geçinmek istiyoruz ve insanca yaşamak istiyoruz. Arkadaşlarımızı ölüme sürükleyen sorumluların adaletle yüzleşmesini istiyoruz. Hakkını arayanların karşısına barikatları çekenlere karşı bir arada duracağız” denildi.

Aydın’da önceki gece yarısı Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı’nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan bir asansörün düşmesi sonucu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Maliye bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş yaşamını yitirmişti.

İstanbul’da da bugün onlarca öğrenci, Kadıköy İskelesi’nde yaptıkları eylemle KYK’yı protesto etti. “Bu düzende geleceğimiz yok. Yaşayacağız, yaşatacağız” yazılı pankartın açıldığı eylemde ayrıca, “Bozuk asansör, bozuk düzen, harekete geç, örgütlen”, “Sorumlular yargı önüne. KYK yurtlarında işçi ve öğrenci denetimi” ve “Zeren’in katili, sömürü düzeni” yazılı dövizler de taşındı.

“KATİL KYK” SLOGANLARI ATILDI

Öğrenciler sık sık “Gençliğin katili, saray rejimi”, “Düzenininiz batsın, yaşayacağız”, “Katil KYK”, “Zeren Ertaş isyanımızdır” ve “Kaza değil, cinayet. Zeren için adalet” sloganları da attı. HEDEP İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu ile eski HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun da katıldığı eylemdeki ortak açıklamada, şunlar söylendi:

“BU DÜZENDE BİR GELECEĞİMİZ YOK”

“Bu, aldığımız ilk ölüm haberi değil. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nden Resul Alan, geçim sıkıntısından kaynaklanan sorunları sebebiyle ardında bir not bırakarak yaşamına son verdi. Yine Eskişehir’de Kız Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan bir başka sıra arkadaşımız şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale Kerime Sultan Erkek KYK yurdunda Samet Taş yaşamına son verdi. Bu düzende bir geleceğimiz yok. Gençler yaşama umudunu yitiriyor. Yoksulluk, açlık ve borç ile kuşatılmış bir geleceğe mahkûm ediliyoruz. Geçinemiyoruz, barnamıyoruz; ihmallerle ölüyoruz. Güvenli ve nitelikli barınma hakkımız için insanca bir yaşam için mücadelenin tek seçenek olduğunu biliyoruz. Sesimizin ulaştığı herkesi yaşamak için yan yana gelmeye, itirazımızı daha yüksek sesle söylemeye çağırıyoruz.

“AKP BÜROKRATLARI, CANIMIZA KASTEDİYOR”

Gençlerin sesine kulağını tıkayan AKP bürokratları, ihmallerle yaşamımıza kastediyor. Dün Aydın’da korkuyu ve acıyı yaşayan öğrenciler, ‘Katil KYK’ sloganı atarken AKP, öğrencileri susturmaya, polis ablukasıyla sindirmeye çalışıyor. Arkadaşlarını yitirmiş öğrencilerin karşısına jandarma dikiliyor. Zeren Ertaş’ı göz göre göre kaybettik. Bu ölüm bir kaza değil, cinayet. Buradan bir kez daha soruyoruz. Arızalı olduğu bilenen asansörün tamiri ısrarla neden yapılmadı, çeşitli yollarla sesini duyurmak isteyen öğrencilerin bu talebi neden görmezden gelindi? Yurt müdürü, ‘Verdiğiniz para hiçbir şeye yetmiyor’ diye pişkince açıklama yapacak cüreti nereden buluyor? Devlet yurdunda asansörü tamir ettirecek paranın olmadığını söylüyorlar. Soruyoruz, kamu kaynaklarını dine, Diyanet’e, sermayeye, yandaşlara aktaranların gözünde öğrencinin canının hiç mi kıymeti yok?

“KAZA DEĞİL, CİNAYET”

Peş peşe geçinemediği için yaşamına son veren arkadaşlarımızın çalınan hayatlarının hesabını sormak için de buradayız. Bu yaşananları hak etmiyoruz. Geçinmek istiyoruz ve insanca yaşamak istiyoruz. Arkadaşlarımızı ölüme sürükleyen sorumluların adaletle yüzleşmesini istiyoruz. Hakkını arayanların karşısına barikatları çekenlere karşı bir arada duracağız. Susmayacağız, bulunduğumuz her alanda yan yana geleceğiz. Biz hayatta kalmak istiyoruz. Nitelikli ve güvenli barınma hakkımızı kazanana, insanca bir yaşamı kurana dek mücadele edeceğiz. Resul Alan’ın, Zeren Ertaş’ın adalet mücadelesini vereceğimizin sözünü veriyoruz. Yaşayacağız, yaşatacağız. Zeren Ertaş isyanımızdır. Nitelikli ve güvenli barınma hakkı için mücadeleye; kaza değil, cinayet. İntihar değil, cinayet.”

SOKAKLARDA SLOGANLARLA YÜRÜDÜLER

Açıklamanın ardından öğrenciler, telefonlarının ışıklarını yakarak eylemlerine uzunca bir süre oturarak devam etti. Daha sonra öğrenciler, iskele meydanından ayrılarak Kadıköy’ün sokaklarında sloganlarla yürüyüş yaptılar. Bu sırada polis ve çevik kuvvet ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı İlçe Müdürlüğü önünde kısa bir açıklamanın ardından öğrenciler, eylemi sonlandırdı.