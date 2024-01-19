Kadıköy seçmenine ‘concon’ diyen Fatih Portakal, Maçoğlu’ndan hesap sordu

Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Kadıköy’den aday olması hakkında konuşan Sözcü TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, bu ilçedeki seçmenlerin zengin ve şımarık anlamına gelen ‘concon’ olduğunu iddia etti, adaylığa tepki gösterdi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun, Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun 'Kadıköy Halk Dayanışması Adayı' olarak yerel seçimlerde Kadıköy Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesine karar verildiğini duyurmasına çeşitli kesimler karşı çıktı.

CHP’nin burada güçlü olduğu için Maçoğlu'nun aday gösterilmemesi gerektiğine inanlardan biri de Sözcü TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal oldu.

Kadıköy seçmeninin ‘concon’ olduğu için Maçoğlu’na oy vermeyeceğini savunan Portakal, yayında şu ifadeleri sarf etti:

“Bağdat Caddesi’ne çıkacak, Feneryolu’na gidecek, ‘Arkadaşlar devrim yapacağız, hadi yürüyün devrime karşı...’ mı diyecek? Veya bahçelere domates mi ekecek? Veya ‘kolektif üretelim, kolektif kazanalım’ naralarıyla mı insanlardan oy isteyecek? Oradakiler concon (bazı kaynaklara göre ‘zengin ve şımarık’) zaten yani… Bağdat Caddesi’ni, Fenerbahçe’yi biliyorsunuz… ‘Concon’ dediğim zengin kesim yani… Şimdi Orada Fatih Mehmet Maçoğlu gelse, ‘Komünist Başkan, tamam hoş geldin…’ diyecek de tamam sen ne yapacaksın adama? Ne anlatacaksın adama? Devrimden mi bahsedeceksin? Ya da ‘Üretelim, kazanalım…’ onu mu anlatacaksın? Fatih bey, ne anlatacaksın sen Feneryolu’ndaki, Suadiye’deki, Kalamış’taki insanlara?”