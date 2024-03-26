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Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan 27 Mart Çağrısı

Kadıköy Tiyatroları Platformu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle basın bülteni ve bildiriyi okumak amacıyla 27 Mart'ta saat 13.00'te Süreyya Operası önünde toplanma çağrısı yaptı.

Kültür Sanat
  • 26.03.2024 14:27
  • Giriş: 26.03.2024 14:27
  • Güncelleme: 26.03.2024 14:37
Kadıköy Tiyatroları Platformu’ndan 27 Mart Çağrısı

Kadıköy Tiyatroları Platformu olarak, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü sebebiyle açıklama yaptı.

Açıklamada, basın bülteni ve 27 Mart dünya tiyatro günü bildirisini okumak için çağrıda bulunuldu.

Sanatçı ve tiyatro severlere çağrı yapılan açıklamada, 27 Mart'ta saat 13.00'te Süreyya Operası önünde toplanılacağı ifade edildi.

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