Kadıköy’de iki temizlik işçisine saldırı: "Işıklar gitti, öldüm sandım"

İstanbul'da Kadıköy Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Dilek Döven ve Sait Sarı hastane önünden çöp alırken hasta yakınları tarafından saldırıya maruz bırakıldı. Darp edilen Sait Sarı, "Yumruğu yiyince yere düştüm kafamı asfalta çarptım sonra ışıklar gitti, öldüm sandım" dedi.

Kadıköy Belediyesi'nde çalışan iki temizlik işçisi hastane önünden çöp alırken hasta yakınları tarafından saldırıya maruz bırakıldı.

Darp raporu alan ve saldırganların gerekli cezayı almasını isteyen işçiler, yaşadıkları saldırının ilk olmadığını söyledi.

Evrensel'den Murat Uysal'ın haberine göre; Kadıköy Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Dilek Döven ve Sait Sarı pazartesi günü Kadıköy’deki Özel Medical Park Hastanesinin çöplerini araçla aldıktan sonra hastanenin sokağına yanlış park eden bir özel araç yüzünden hastanenin sokağından çıkamadı. İşlerine devam edebilmek için aracın sahibini bulmaya çalışan işçiler, hastanenin görevlilerine hastane içinde duyuru yaptırdı.

Yapılan duyurudan sonra yanlış park eden aracın başına gelen şahıs temizlik işçileriyle tartışmaya başladı. Temizlik işçisi Dilek Döven o tartışmaya dair “Aracın sahibi, aracın kapısını açar gibi yaptı geri kapattı. Sonra bize dönerek, ‘Cenazemiz var 5 dakika bekleyemediniz mi?’ dedi. Biz ‘Başınız sağ olsun’ dedik aracın geçmesi gerektiğini söyledik. Bunu deyince Sait’e bir yumruk salladı. Daha sonra ben peşinden koştum, bana da vurmaya başladı. İçeriden bir akrabası daha geldi. İkisi birden öldüresiyle kadar dövdüler” dedi.

“ÖLDÜM SANDIM”



Daha önceden beyin kanaması geçiren ve güneşe dahi çıkması yasak olan Sait Sarı ise yaşadıklarını, “Öldüm sandım” diyerek anlattı.

Sarı, 2021 yılında beyin kanaması geçirdiğini bu yüzden başına alacağı darbelerden özellikle sakındığını fakat hasta yakınından gelen yumruğa mani olamadığını söyleyerek, “Ben bu belediyede 2012 yılından beri çalışıyorum. Birçok farklı iş yaptım, hepsinde de vatandaşla biz muhatap oluyoruz, yüz yüze kalıyoruz. Bazen oluyor hıncını bizden çıkarıyorlar. O gün de öyle bir gündü. Adama başınız sağ olsun dememize rağmen, anlayışla karşılamamıza rağmen saldırdı. Böyle bir şey beklemiyordum yumruğu yiyince yere düştüm kafamı asfalta çarptım sonra ışıklar gitti, öldüm sandım. Ben kavgadan uzak duran biriyim çünkü en ufak darbede hayatımı kaybedebilirim” diye konuştu.

Yetkililerden kimsenin kendisini aramadığını söyleyen Sarı, “Belediye, işçilerine sahip çıksın, failler bir an önce cezasını alsın” dedi.



İşçiler uğradıkları saldırıdan sonra darp raporu aldı. Dilek Döven’in dudağına 6 dikiş atıldı, kafasında ve burnunda kırıklar var. İki dişini kaybetti. Sait Sarı da başında tamponla dolaşıyor, onun da dudağında dikişler var.