Kadıköy’de tekel bayisine silahlı saldırı: 1 yaralı

İstanbul Kadıköy’de bir tekel bayisine, motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Açılan ateşte 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

Kadıköy’de bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Caferağa Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisinde dün saat 20.00 sıralarında yaşandı.



İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir motosikletli, dükkanın önünden hızla geçtiği sırada silahla 3 el ateş etti.

Silahtan çıkan mermilerden biri tekel bayisinde çalışan Arif Çabuk adlı kişiye isabet etti.

Çabuk ayağından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, olay yeri inceleme ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırırken, polis ekipleri tekel bayi sahibini ifadesinin alınması için karakola götürdü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.