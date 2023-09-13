Kadın cinayetinden mahkûm olup firar eden kişi 2 hafta sonra yakalandı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde geçtiğimiz ağustos ayında hapisten kaçan katil Danelo Cavalcante, iki haftalık kaçışının ardından güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Chester County Cezaevi’nden geçtiğimiz ağustos ayında firar eden 34 yaşındaki Brezilyalı katil Danelo Cavalcante, iki haftalık kaçışının ardından yakalandı.

Pensilvanya Eyalet Polisi’nde görevli George Bivens yaptığı açıklamada, yürütülen operasyon sırasında gece saat 01.00 sularında helikopterden ısı tespiti yapıldığını belirterek, olumsuz hava koşulları nedeniyle helikopterin bölgeden çekildiğini ve ekiplerin bölgeyi güvenlik altına aldığını aktardı. Bivens, ekiplerin çok sessiz bir şekilde bölgeye girdiğini belirterek, "Cavalcante, bu olay gerçekleşene kadar etrafının sarıldığını fark etmemişti" dedi.

Dün bir evden çaldığı tüfeğin Cavalcante'nin elinde olduğunu ve çalılıklar arasında sürünerek kaçmaya çalıştığını ifade eden Bivens, yerel saatle 08.00 sıralarında Cavalcante’nin güvenlik güçleri tarafından sağ olarak yakalandığını aktararak, Cavalcante’nin gözaltına direndiğini ve bir polis köpeği tarafından hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Cavalcante’nin yakalanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Çaresizdi ve bu sadece an meselesiydi" ifadelerini kullandı. Başsavcılık, Cavalcante'nin ağır cezadan kaçma suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

KADIN CİNAYETİ SANIĞIYDI

Cavalcante, 2021 yılında Deborah Brandao'yu çocuklarının önünde bıçaklayarak öldürdüğü için geçtiğimiz ağustos ayında Pensilvanya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. 31 Ağustos’ta Chester County Cezaevi’nden eyalet cezaevine nakledilmeyi beklediği sırada firar etmişti. Cavalcante, daha sonra bir minibüs çalmış ve arkadaşlarından yardım istemişti. Calvante’nin yardım istemek için temasa geçtiği kız kardeşi de kendisine yardım etmezken, olayın ardından kız kardeş polis tarafından göçmenlik yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Cavalcante’nin 2017'de Brezilya'da işlenen bir cinayetin de şüphelisi olduğu bilinirken, Savcılar, Cavalcante'nin Brandao'yu Brezilya’da işlediği cinayetten arandığını polise söylemesini engellemek için onu öldürdüğünü öne sürmüştü.