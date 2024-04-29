Kadın cinayetleri son bulsun

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Avustralya’nın dört bir yanında on binlerce kişi, kadına yönelik şiddetteki keskin artışa karşı meydanlara indi. Bu yıl şimdiye kadar 30’dan fazla kadının öldürüldüğünü belirten göstericiler, erkek şiddetinin “ulusal acil durum” ilan edilmesini ve kadına şiddetin durdurulması için daha sert yasalar konulmasını talep etti.

Canberra’daki gösterilere katılan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, “kadın cinayetlerinde hükümet olarak yeteri kadarını yapmadıklarını” belirtti. Albanese, çarşamba günü kabinenin kadın cinayetleri konusunda acil toplanacağını söyledi.