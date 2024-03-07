"Kadın Destek Hattı’mız ile hizmetteyiz"

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın Birimi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği toplantıda kadınlara yönelik projelerinden bahsetti. İBB Sosyal Hizmetleri Daire Başkanı Dipşar, 444 80 86 Kadın Destek Hattı ile kadınların her alanda kendilerine ulaşabileceklerini söyledi.

İlayda KAYA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İstanbul Ortaköy’de kadın gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda sunum yapan İBB Sosyal Hizmetleri Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar, 444 8086 Kadın Destek Hattı ile kadınlara her alanda destek olduklarını açıkladı.

Dipşar “Kadınlar için 38 merkezimiz var. Daha ayrımcılığa uğranan noktalara merkezlerimizi kurduk. İBB 71 bin kadına iş olanağı sağladı. Bu noktada da önemli bir vizyon değişikliğine gidildi” dedi.

Dipşar, İBB’nin kadınlara yönelik projelerini anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Şiddet konusu hepimizin çok duyarlı olduğu nir konu. Biz kadın destek hattımızda 7/24 destek veriyoruz ve 4 dil ile ulaşıyoruz. İlçe ilçe, mahalle mahalle geziyoruz ve kadınlarla sohbet ediyoruz. Kadın Dayanışma Evi açıldı. Burası bir kadın sığınağı. Mor Çatı ve ŞÖNİM ile işbirliği içindeyiz. Şiddete maruz kalan kadınlara her yaştan ve cinsiyetten çocukları ile birlikte güvenli bir barınma imkanı sağlıyoruz. Kadın Dayanışma Paketi ile destek oluyoruz. Kadın sığınaklarından ayrılan kadınlara 10 bin TL’ye ek düzenli nakdi destek sağlıyoruz. Anne bebek ulaşım kartımız da hizmetimizde. Öte yandan regl danışmanlık hizmetimiz de var ve hijyenik ped desteği de sağlıyoruz. Kadın yoksulluğunun artmasıyla hijyenik pedlerin kullanım oranı da düşüyor. Biz de bu sürece destek olmak istiyoruz. Üreten kadınlar için kadın dayanışma pazarımız var."

Dipşar, ‘Özgem Kısa Mola Merkezleri’yle engelli bireylere de destek olduklarını söyleyerek kadınlar için uygulanan Mor Otobüs ve Mor Harita projelerini de anlattı.

İBB’nin gelecek projelerinden de bahseden Dipşar, belediyenin hedeflerinden bazılarını şöyle sıraladı:

>> 100 bin hamile kadına hamile destek paketi

>> 10 çamaşırhane desteği

>> 30 bin kız çocuğuna eğitim desteği

>> 50 yeni yuva