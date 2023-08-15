Kadın edebiyatçıların eserlerini besteleyen Fazıl Say, Ege turnesine başladı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, kadın edebiyatçıların eserlerini bestelediği 'Dünya Anne' ile Ege turnesine başladı. Say, Ege turnesi kapsamında ilk konserini Kuşadası'nda verdi.

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın kadın şairlerin eserlerinden esinlenerek bestelediği şarkılardan oluşan yeni eseri "Dünya Anne", sanatçının yaz turnesi kapsamında ilk kez Ege'de sanatseverlerle buluşacak.

Yekta Kopan'ın anlatıcılığında gerçekleşecek Fazıl Say konserlerinde, şarkıları Serenad Bağcan seslendirirken, Say’a kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman eşlik edecek.

İLK KONSER KUŞADASI'NDA

Acm organizasyonuyla 14 – 21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak turne kapsamında; Fazıl Say ilk olarak 14 Ağustos'ta Kuşadası'nda Altın Güvercin Amfitiyatro'da sahne aldı.

Say, 15 Ağustos “İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu”, 17 Ağustos “Ayvalık Amfitiyatro”, 18 Ağustos “Altınoluk Amfitiyatro”, 20 Ağustos “Çeşme Açıkhava Tiyatrosu” konserleri ile devam edecek olan turnenin son konseri ise 21 Ağustos’ta “Bodrum Antik Tiyatro” ’da gerçekleşecek. Konserin biletleri Biletix’den ve konser mekânlarındaki gişelerden temin edilebilecek.

Dünya Anne şarkıları arasında; Şükûfe Nihal Başar, Ayten Mutlu, Gülten Akın, Nilgün Marmara, Sezen Aksu, Füruğ Ferruhzad , Birhan Keskin, Ece Temelkuran, Didem Madak, Bejan Matur ve Selenay Koçer'in şiirleri yer alıyor.