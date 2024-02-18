Kadın haklarına el koymak istiyorlar

HABER MERKEZİ

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Medeni Kanun’un kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Medeni Kanun’da yapılmak istenilen değişikliklere dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kadınların mücadelesiyle aile reisliğinin kaldırıldığı, evlilikteki tüm hak ve görevlerin yanı sıra edinilen malların da eşit paylaşıldığı yenilenmiş Medeni Yasa, 1 Ocak 2002’de yürürlüğe girmişti. 1926’da kabul edilen Medeni Yasa’ya karşı çıkanlar, yenilenmiş haline daha da düşmanca bir saldırı yürütüyorlar.

‘Aileyi koruma’ yalanına sığınarak eşitsiz güç ilişkilerinin egemen olduğu, adil paylaşımın olmadığı reisli, ataerkil aile modelini getirmek istiyorlar. Medeni Yasa’nın laik ve eşitlikçi özünü değiştirerek, kadınların yasayla garanti altında olan tüm haklarına el koymak, hayatlarına el koymaktır. Medeni Yasa’yı erkekler lehine değiştirmek isteyenlere 17 Şubat sözü: İzin vermeyeceğiz. Kadınlar, genellikle mülkiyeti erkek üzerine kayıtlı olan aile konutundan çocuğu ile birlikte apar topar çıkarılabilecek. Kadının evlilikten kaynaklanan tazminat, nafaka, evlilikte edinilmiş malların paylaşımı gibi ekonomik haklarını alması boşanma sonrasına kalacak, yıllar sürecek davalar ile geciktirilecek ve tırpanlanacak.”