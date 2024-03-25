Kadın liginde derbinin galibi sarı-lacivertliler

Spor Servisi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Galatasaray Petrol Ofisi’ni 2-1’lik skorla mağlup etti.

Fenerbahçe bu sonuçla evinde üst üste 9. galibiyetini elde etti ve puanını 57’ye yükseltip, ikinci sıraya yükseldi. Galatasaray ise 59 puanda kaldı ve liderliğini sürdürdü. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 4. dakikada Arzu Karabulut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerbahçe ceza sahası önündeki hava topu mücadelesi sonrası topu kapan Arzu, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi.

Maçın 9. dakikasında Yağmur Uraz pasını Ece Türkoğlu’na aktardı. Ceza yayı içinde rakibini geçen Ece, kale önünde yaptığı tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 1-1’e getirdi. Karşılıklı ataklarla geçilen ilk yarı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, 70. dakikada 2-1 öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Coleman’ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu. Kalan dakikalarda iki takım da pozisyonlardan yararlanamazken, sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, ligin 26. haftasında Beşiktaş’a konuk olacak. Galatasaray ise sahasında Hakkarigücü ile karşılaşacak.