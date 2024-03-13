"Kadın Lokali"nde söyleşiler başlıyor

CHP'nin Şişli adayı Resul Emrah Şahan’ın, geçtiğimiz 8 Mart'ta açılışını gerçekleştirdiği "Kadın Lokali"nde söyleşiler başlıyor. 14 Mart Perşembe günü başlayacak söyleşilerde, "kadın sağlığı, hukuk ve kadın-çocuk" konuları gündeme gelecek.

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan’ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açılışını gerçekleştirdiği "Kadın Lokali"nde; kadın sağlığı, hukuk ve kadın-çocuk söyleşileri başlıyor.

Feriköy Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bulunan ve İstanbul’un kadın temalı tek seçim

koordinasyon ofisinde 4 gün sürecek etkinliklerin startı, yarın verilecek.

"Avukata Sor" ve "Kadın Sağlığı Doktor Saati" başlıklarıyla avukat ve doktorlardan oluşan

alanında uzman isimler her gün saat 13.00 ila 15.00 arasında seçim ofisinde yurttaşlara

destekte bulunacak.

Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda,

"Şişli'de, kadınlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz" diyerek tüm kadınları seçim

ofisine davet etti.

Kadınlar Lokali'nde, Avukata Sor ve Kadın Sağlığı Doktor Saati etkinliklerimize davetlisiniz.



Şişli'de, kadınlara her alanda destek olmaya devam edeceğiz. #ŞişlininGelecekİçinPlanıVar pic.twitter.com/OAunvSUrOl — Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) March 12, 2024

Etkinlikler kapsamında ilk olarak 14 Mart Perşembe günü Avukat Fatma Saklıca ile medeni

kanun çerçevesinde "Boşanma, nafaka ve velayet" konularına ilişkin Şişli’nin kadınlarına

bilgilendirmede bulunacak.

Daha sonra "Kadın Sağlığı Doktor Saati" başlığıyla Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek

Uzmanı Op. Dr. Ali Arman söyleşi gerçekleştirecek.

Programlar 17 Mart Pazar günü yapılacak söyleşi ile sona erecek.





