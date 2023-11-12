Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kartal'da miting yaptı

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu "Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi" düzenledi.

Kadın Meclisleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri saat 14.00 sıralarında Kartal'da 'Laiklik ve Özgürlük için Kadın Mitingi'nde bir araya geldi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Kadınlar her gün erkekler tarafından öldürülüyor. Öldürülen kadınlara ileri geri konuşarak suçlu göstermeye çalışıyorlar. Söylemleriyle öldürülen kadınların anılarına dahi saygı duymuyorlar. Kadınlar yaşama tutulmaya çalışırken kadınları yaşatan 6284 sayılı kanunla ilgili konuşmalar yapıyorlar. Ancak sözümüz olsun, biz sizi tüm meydanlardan da tarihten de ayıklayacağız" dedi.

Genç Feministler Federasyonu Temsilcisi Güneş Akşahin ise, "Bir gün kız çocukları evlenebilir diyorlar, bir gün gerekirse kız çocukları için aylık okul açarız diyorlar. Öbür gün 6284'ü ayıklayacağız diyorlar. Diğer gün medeni kanuna saldırıyorlar. Kadınlar öldürülürken, kadınları yaşatmak yerine haklarına saldırmak için ittifak oluşturmuş durumdalar. Ancak onların karşısında mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ise, "Bu kadar bastırmaya, sindirmeye çabalarına cevabımız yeni örgütlenme alanları açmak oluyor. Bu adaletsiz dünyanın sonunu getireceğiz. Mücadeleye devam, yaşasın dünyanın dört bir yanında mücadele eden tüm kadınlar" ifadelerini kullandı.

ÖZERDEN VE MATER'İN MESAJLARI OKUNDU

Mitingte gezi tutukluları Mine Özerden ve Çiğdem Mater'in cezaevinden mesajları okundu. Mine Özerden mesajında "Bilmez mi insan içinde iyiyi doğruyu güzeli? Aklının kabul ettiğini etmediğini. Anlamlar tek kelimeye hapsedildiğinde tehlike görünmez olabiliyor. Laikliğin özgürlüğün ne olduğunu fısıldamalıyız. Böylece yüzde 99.9 bir arada durabiliriz diye düşünüyorum. Yüzde 0.1 kırdıramaz birbirimize. Türümüzün tüm cinslerine selam olsun" dedi. Çiğdem Mater ise, "Sevgili kadınlar, hep birlikte alanları, meydanları, geceleri terk etmeyeceğimiz zamanların umuduyla Bakırköy'de umutsuzluğa kapıldığım zamanlarda o şahane kalabalıkları anımsıyorum" dedi.