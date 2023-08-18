Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsveç'i set kaybetmeden geçti.
Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Milli Takım ilk maçta İsveç'i; 25-22, 25-18 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.
Maçta Melissa Vargas, ilk sette skor 19-16 iken kullandığı 112 km/h servisle turnuvanın en hızlı servis rekorunu kırdı.
🇹🇷 REKOR ARTIK VARGAS'TA!— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 18, 2023
🚀 Melissa Vargas, bu servisle beraber Tijana Boskovic'e ait (111.4 km/h) "kadınlarda en hızlı servis" rekorunu 112 km/h ile kırdı. pic.twitter.com/u5UZSnzdCt
C Grubu'nda mücadele eden Milli Takım, Almanya'da oynayacağı 2. maçta pazar günü Azerbaycan ile karşılaşacak.
Turnuvaya Milletler Ligi şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Milli Voleybol Takımı'nın grubunda İsveç, Azerbaycan, Çekya, Yunanistan ve Almanya bulunuyor.