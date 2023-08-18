Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladı. Milli Takım ilk maçta İsveç'i; 25-22, 25-18 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Maçta Melissa Vargas, ilk sette skor 19-16 iken kullandığı 112 km/h servisle turnuvanın en hızlı servis rekorunu kırdı.

🇹🇷 REKOR ARTIK VARGAS'TA!



🚀 Melissa Vargas, bu servisle beraber Tijana Boskovic'e ait (111.4 km/h) "kadınlarda en hızlı servis" rekorunu 112 km/h ile kırdı. pic.twitter.com/u5UZSnzdCt