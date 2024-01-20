Kadın örgütleri, "Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı" düzenleyecek

Kadın örgütleri, laikliğe yönelik saldırılar karşısında, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir hukuk sistemini konuşmak için Medeni Kanun için Mücadele Çalıştayı düzenleyecek. Yarın Taksim Point Otel'de düzenlenecek çalıştay, saat 11.00'de başlayacak.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Meclisleri ve Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), Medeni Kanun için Mücadele Çalıştayı düzenleyecek.

21 Ocak'ta (yarın) Taksim Point Otel'de düzenlenecek çalıştayda, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir hukuk sistemi konuşuşlacak.

Platformlar tarafından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığı 4-5 Ocak tarihlerinde kapalı kapılar ardında “Türkiye Yüzyılında Türk Medeni Kanunu Çalıştayı” düzenledi. Laikliğe her gün saldıranlar şimdi de Medeni Kanun’u düzenlemek istiyor.



Onların karşısında kendi fikirlerimizi, daha eşitlikçi ve özgürlükçü bir hukuk sistemini konuşmak için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK) ile birlikte düzenlediğimiz Medeni Kanun İçin Mücadele Çalıştayı’nda buluşuyoruz.



Toplumun tüm kesimlerinin katılımını önemsediğimiz çalıştayımıza siz basın mensuplarını bekliyoruz."

Saat 11.00'da başlayacak çalıştayın programı ise şöyle:

Açılış konuşmaları(11:00):

Fidan Ataselim- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Genel Sekreteri Av. Hülya Gülbahar- Eşitlik İçin Kadın Platformu

1.Oturum: Medeni Kanun’un önemi ve karşı karşıya olduğu risklerle mücadele (11:20)

Moderatör: Esra Aşan- Feminist Kadın Çevresi

Av. Nazan Moroğlu- İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü,Eşitlik İçin Kadın PlatformuÖzlem Şen- KAOS GLGülsüm Kav- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel TemsilcisiKurumsal ve Bireysel Katkılar

*Çay, kahve arası(12:30)

2.Oturum: Aile hukukunda arabuluculuk tehlikesine karşı mücadele (12:40) Moderatör: Filiz Pehlivan

Berrin Sönmez- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Gazete Duvar YazarıAv. Birsen Baş Topaloğlu- İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi SözcüsüAv. Esin İzel Uysal- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın MeclisleriKurumsal ve Bireysel Katkılar

3.Oturum: Boşanmaların hızlandırılması yalanına karşı mücadele (13:30)

Moderatör: Sevim Yalıncakoğlu- Yalıncak Sultan Alevi Kültür Derneği Başkanı

Av. Gökçeçiçek Ayata- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Eşitlik İzleme Kadın GrubuAv. Ezel Buse Sönmezocak - Kadının İnsan Hakları DerneğiAv. Feyzanur Yılmaz- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın MeclisleriKurumsal ve Bireysel Katkılar

*Yemek arası(14:15)

4.Oturum: Nafaka hakkına yönelik saldırılara karşı mücadele (15:00)



Moderatör: Av. Şükran Eroğlu- Şişli Kent Konseyi Başkanı

Av. İlayda Doğa Karaman- Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan YardımcıAv. Gamze Eroğlu- Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği KuruluNuran Karahan- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın MeclisleriKurumsal ve Bireysel Katkılar

5.Oturum: Kadına yönelik şiddeti önlemede 6284 sayılı kanunun önemi ve mücadelemiz (15:45)

Moderatör: Evrim Kepenek - Gazeteci

Av. Ilgaz Lale Kocakundakçı- TÜBAKKOM Dönem SözcüsüÖzgül Kapdan- Eşitlik İçin Kadın Platformu, Kadınlarla Dayanışma VakfıAv. Leyla Süren- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın MeclisleriKurumsal ve Bireysel Katkılar

Kapanış (16:30)