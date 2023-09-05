Kadın psikiyatrist trafikte aracını sıkıştıran sürücüyü paylaştı

Hadımköy'den Avcılar istikametine otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Psikiyatrist, "Ölmemizi istedi. Ben psikiyatristim hayatımda hiç bu kadar salt yıkıcılıkla karşı karşıya kalmamıştım" dedi.

Arnavutköy'de otomobiliyle giden kadın psikiyatrist, trafikte başka bir sürücü tarafından otomobille sıkıştırıldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sürücünün bir süre sonra otomobilin önünü kesip araçtan inmesini istediğini söylediği anları da cep telefonu kamerasıyla kaydeden psikiyatrist, "Sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın bir çocuk üç insan kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izlediğini paylaşmak istedim" dedi.

Psikiyatrist, şunları söyledi: "Ölmemizi istedi. Bugün arkadan gelen arabalarla çarpıştığımız zincirleme bir kaza ile bir sürü insan ölebilirdi. Ben psikiyatristim hayatımda hiç bu kadar salt yıkıcılıkla karşı karşıya kalmamıştım. Umarım başka da kimse kalmaz diye paylaşmam gerektiğini düşündüm" dedi.