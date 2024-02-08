Kadın sürücüyü tehdit etti, hakaretler savurdu, tükürdü

İstanbul'da kadın sürücüyü tehdit eden motosiklet sürücüsü F.U., görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde trafikte kadın sürücüye tehdit ve hakarette bulunan motosikletli gözaltına alındı.

Ataşehir'de, 5 Şubat günü kadın sürücü, bir motosikletlinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldı. Otomobile yaklaşarak tekmeler atan motosikletli, hakaretler ve tehditler savurup, açık olan camdam içeriye tükürdü

Kadın sürücü, cep telefonuyla kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.

AA'nın haberine göre, sosyal medyadaki videonun ardından çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücüsünün F.U. (45) olduğunu tespit etti.

Polisler, kamera kayıtlarından gidiş istikametini belirledikleri şüpheliyi Kadıköy ilçesinin Sahrayıcedid Mahallesi'ndeki İnönü Caddesi'nde gözaltına aldı.

Hakkında ''tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapılan şüphelinin, narkotik madde kullanımı, yaralama, hırsızlık, hakaret ve tehdit gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi.