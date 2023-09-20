Kadın üreticilere hayvan ve yem desteği veriliyor

Denizli’nin Merkezefendi Belediyesi tarafından ‘Kırsal Kalkınma Eylem Planı’ dahilinde kadın üreticilere yönelik küçükbaş hayvan ve yem desteği üçüncü kez gerçekleştirilecek.

Kadınları ekonomik anlamda desteklemek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Her zaman üretime büyük önem verdik. Bu noktada da üreticilerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar ne yazık ki üreticilerimizi fazlasıyla yoruyor. Bizler de onların yükünü hafifletmek için birçok noktada destek sağlıyoruz. Bu projemiz ile ilçemizde hayvancılık ile uğraşan kadınlarımızın ekonomiye katılmasını ve bölgenin kalkınmasını sağlıyoruz” dedi.

ANKA