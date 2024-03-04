Kadın yönetmenler 7’nci kez ödüllendirildi

Kültür Sanat Servisi

İzmir’de gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Fransız Kültür Merkezi’nde yapılan törende konuşan Direktör Gülten Taranç, “Bu salonunu sürekli izleyiciyle dolması çok güzel. Aslında bir logo eksik afişimizde, Kültür ve Turizm Bakanlığı. Başvuru yaptık ama aramadılar. Birol Güven’e yeni görevinde başarılar diliyorum, ama Bakanlık da bizi görsün. Burada görünmeyecek bir şey yapmıyoruz. Biz her yıl Bakanlıktan bir destek alıp almayacağımızı bilmeden bu festivali yapıyoruz.

Bakanlık hak ettiğimiz bir destek. Biz kadınlar olarak bu işi yapıyorsak emeğimizin hakkını hiçbir kurum göz ardı edemez” sözlerini kaydetti.

KADIN VE LGBTİ+ HAREKETİNE TEŞEKKÜR

Kamera Göz Ulusal Belgesel Yarışması’nda Ekin İlkbağ, İdil Akkuş imzalı “Düet” en iyi belgesel film ödülü kazandı. Yönetmen İdil Akkuş şöyle konuştu: “Film süreci boyunca hem bize hem de hikayeye güç veren, bizim de güç vermeye çalıştığımız, birikim ve mücadelesinden çok şey öğrendiğimiz Türkiye'deki kadın ve LGBTİ+ hareketine teşekkür ediyorum. Umarım önümüzdeki yıllar hem kadınlar hem lubunyalar açısından daha güvenli daha adil daha eşit bir sektörün içinde üretmeye devam ederiz.”

Festivalde verilen ödüllerden bazıları şöyle:

• Ulusal Altın Makara Uzun Metrajlı En iyi Film: Klondike - Maryna Er Gorbach

• Biket İlhan En İyi Yönetmen Ödülü: Selcen Ergun – Kar ve Ayı

• Uluslararası Altın Makara Uzun Metrajlı Film: Cherry Juice / Vişne Suyu -Mersiha Husagic

• SİYAD En İyi Kısa Film: Burası Size Göre Değil – Ceyda Aşar

• SİYAD En İyi Belgesel Film: Boşlukta: Somnur Vardar