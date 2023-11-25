'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanı da var

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yeni bir kurul oluşturuldu. Bu kurulda Diyanet İşleri Başkanı’nın da olması dikkat çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Genelge’de, "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi"nin adının "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu (Koordinasyon Kurulu)” olarak değiştirildiği ifade edildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yeni bir kurul oluşturuldu. Bu kurulda Diyanet İşleri Başkanı’nın da olması dikkat çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Genelge’de, "Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi"nin adının "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu (Koordinasyon Kurulu)” olarak değiştirildiği ifade edildi.

KURULUN YAPISI

İlgili kurulun yapısına dair şu ifadelere yer verildi: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında; Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Diyanet İşleri Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Gençlik ve Spor, Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm ile Milli Savunma Bakanlıkları ilgili Bakan Yardımcıları, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcıları/Başkanvekilleri ile üniversiteler bünyesindeki Kadın ve/veya Aile Çalışmaları Merkez Müdürleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının başkanlarından oluşacak şekilde yeniden teşekkül ettirilmiştir.”

"YILDA EN AZ BİR DEFA TOPLANACAK"

Koordinasyon Kurulu çalışmalarına konuyla ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör temsilcilerinin de davet edilebileceği belirtilen Genelge’de, Koordinasyon Kurulu’nun yılda en az bir defa olmak üzere ihtiyaç duyulan zamanlarda başkanın davetiyle toplanacağı kaydedildi. Ayrıca, kurul tarafından gerek duyulması halinde başkanın önerisiyle alt komite, danışma veya çalışma grupları oluşturulabileceği belirtildi.

2006/17 SAYILI GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Kurulun sekretarya hizmetlerinin ve alınan kararların uygulanmasının takibinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirilirken, “Koordinasyon Kurulu tarafından alınan kararlar, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları/Yıllık Faaliyet Planlarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda eklenecektir.” ifadelerine yer verildi.

Bu yeni Genelge’yle birlikte 2006/17 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.