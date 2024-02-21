Kadını iki ayda ikinci kez kaçırdılar, yine eşinden fidye istediler

Adana'da yaşayan Dilan İsmail isimli kadın, iddiaya göre evlendikten sonra iki ay içerisinde iki kez kaçırıldı. Kadının evli olduğu Salih İsmail'e ulaşan fidyeciler önce 20 bin dolar fidye aldı. Kadını ikinci kez kaçıran fidyeciler şimdi ise 25 bin dolar fidye istiyor. Öte yandan polis, kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail'i arıyor.

Adana’da 4 ay önce evlenen kadın, iki ayda iki kez kaçırıldı. Dilan İsmail isimli kadının evli olduğu Salih İsmail, kadının 2 kere kaçırıldığını, ilk kaçırıldığında 20 bin dolar fidye ödeyip Dilan İsmail'i geri aldığını, şimdi de 25 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen 22 yaşındaki tarım işçisi Salih İsmail, 4 ay önce 18 yaşındaki Dilan İsmail ile evlenip merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşamaya başladı.

Dilan İsmail / İHA

20 BİN DOLAR FİDYE VERDİ

İddiaya göre, 2 ay önce Dilan İsmail'i kimliği belirsiz şahıslar sokak ortasında kaçırdı ve Salih İsmail'i arayıp 20 bin dolar fidye istedi. Salih İsmail, iddiasına göre polise dahi haber vermeyip düğün takılarını bozdurarak parayı şahısların istediği yere götürüp bıraktı. Birkaç gün sonra da şahıslar, Dilan İsmail'i geri getirdi.



Kaçırılan Dilan İsmail hiçbir şey anlatmazken, geçtiğimiz hafta çöp atmak için dışarı çıktığında yeniden kaçırıldı. Fidyeciler ikinci kez Salih İsmail’e ulaştı ve bu sefer 25 bin dolar fidye istedi. Salih İsmail ise bu kez durumu polise bildirdi.

"ALMANYA'DA OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Ekipler her yerde kaçırıldığı öne sürülen Dilan İsmail’i ararken, Salih İsmail, "Benim eşimi kaçırdılar. İlk kaçırdıklarında 20 bin doları ödedim. Şimdi nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Eşimi özledim, ona bir şey yaparlar diye korkuyorum" diye konuştu.



Dilan İsmail’in eniştesi Şiyar Bilgiç ise baldızının nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgiç, "Bu kızı çöp atarken kaçırmışlar. Ne istiyorlar ondan bilmiyoruz. Bu parayı nasıl ödeyeceğiz onu da bilmiyoruz. Bize mesaj attılar 'kız Almanya’da şu anda' dediler ama doğru mu söylüyorlar bilemiyorum. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.