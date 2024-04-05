Kadını katleden erkeğe müebbet hapis cezası

Muğla’nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban’ın evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın 5’inci duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, Mehmet Emin Ata Çoban’a, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadan ‘eşe karşı canavarca hisle öldürme suçundan’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Figen Çoban’ın kayınbiraderi Süleyman Çoban ise 17 yıl hapis cezası aldı. Çoban’ın kız kardeşi Filiz Karataş "Ablam huzur için uyuyacak. Adalet yerini buldu" derken, baba Haydar Karataş da "Adalete güvendik. Avukatlarıma, sizlere teşekkür ederim" diye konuştu.