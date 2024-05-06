Kadını ‘öldüremeyince’ beraat kararı verildi

Bursa’da konuşmak istediği eskiden evli olduğu Seda Zeynep Ç.’den olumsuz yanıt alınca tabanca ile ateş açan ve Zeynep Ç.’nin araya giren arkadaşı Nermin A.’yı vuran Yusuf Kaçan hakim karşısına çıktı. Hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunda Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Yusuf Kaçan, beraatini isterken Zeynep Ç. ise şikâyetçi oldu.

Görülen karar duruşmasında Yusuf Kaçan, 9 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, Kaçan’ın eskiden evli olduğu kadına yönelik eyleminden ise "eylemin gerçekleşmemiş olması" gerekçesiyle beraat kararı verdi.