Kadınlar, 3 Ekim’de Meclis’te olacak

EŞİK, Meclis'in fiili açılış tarihi 3 Ekim Salı günü TBMM'de olacak. Kadınlar, muhalefet partilerinin kadın milletvekilleri ile bir araya gelecek ve Meclis'te basın toplantısı düzenleyecek.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), kadınların eğitim hakkından çalışma hakkına, sanat yapmasından spor yapmasına kadar tüm haklarına açıkça yoğun saldırıların olduğu bir süreçte Meclis’in fiili açılış gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olacak.

EŞİK’ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Hayatlarımızdan, haklarımızdan, hayallerimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm Türkiye’ye ve dünyaya bir kez daha hatırlatacak. Herkesi kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek olmaya çağıracak. Kadınlar kadın vekillerle buluşarak kadınların dayanışmasını ve ortak mücadelesini bir kez daha gösterecek.”

Kadınların 3 Ekim TBMM Programı şu şekilde;

09.30’da TBMM Dikmen Kapısı'nda buluşarak içeri giriş.

11.00’de Tüm muhalefet partilerinden kadın milletvekillerin katılımıyla TBMM basın odasında basın toplantısı.

11.30 ya da 12.00’da Tüm muhalefet partilerinden kadın vekillerin Türkiye’nin dört bir yanından gelerek TBMM bahçesinde bekleyen kadınlarla buluşması.

Kadınların vekilleri ve parti gruplarını ziyareti.

15.00'de kadın milletvekilleri salondan, kadınlar locadan TBMM Genel Kurulu’na katılım.

Genel Kurul’dan sonra TBMM bahçesinde, günün değerlendirilmesi için katılacak vekiller, basın ve kadınlar olarak kısa bir değerlendirme.