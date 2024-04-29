Kadınlar baskıya karşı 1 Mayıs’ta alanlarda: Eril düzene isyan!

Kadınlar, güvenceli iş, insan onuruna yaraşır eşit ücret talepleriyle 1 Mayıs’ta meydanlarda olacak. Çalışma hayatında ayrımcılığa karşı omuz omuza olacaklarını duyuran kadınlar “Emeğimizi unutturmayız” diyor.

İlayda KAYA

1 Mayıs İşçi Bayramı’na iki gün kala kadınlar, 1 Mayıs’ı sokaklarda omuz omuza kutlamak için çağrılarına devam ediyor. Ekonomik kriz kadın yoksulluğunu daha ciddi boyutlara ulaştırırken kadınlar, güvenceli iş, insan onuruna yaraşır ve eşit ücret talepleriyle meydanları dolduracak. SOL Feminist Hareket, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) ve Mor Dayanışma üyeleri BirGün’e yaptığı açıklamada “Her alanda yaşadığımız ayrımcılığa ve şiddete karşı omuz omuza sokaklardayız” dedi.

EMEĞİMİZİ UNUTTURMAYIZ

Sol Feminist Hareket üyeleri adına konuşan Fatoş Erol, kadınları sokaklarda birlikte direnmeye çağırarak şunları söyledi: “Siyasal İslamcı rejimin politikaları sonucunda bugün yaşadığımız ağır ekonomik kriz ortamında bu ülkenin emekçileri açlık sınırında yaşamaya mahkûm edildi. Rejimin yarattığı yoksulluk ve şiddet ortamında kadınların emeğinin de gün geçtikçe değersizleştiği, kadınların güvencesiz işlerde istihdam edildiği, ev içi emeklerinin, bakım emeklerinin yok sayılırken özellikle kadın yoksulluğunun daha da gün yüzüne çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda da grevlerdeki, direnişlerdeki kadın seslerinin daha da yükseldiği, haklarına ve hayatlarına sahip çıkan kadınların 8 Mart alanlarını coşkuyla doldurmaya devam ettiği, mücadelelerini yükselttiği bir dönemdeyiz.

Yıllarca tek adama karşı mücadelelerinden bir adım geri atmayan kadınlar 1 Mayıs'ta da emekleri, hayatları ve geleceklerini kazanmak için alanlarda olacaklar. Yerel seçimlerde de gördüğümüz gibi, yenilmez sanılan muktedire sandıkta da cevabı veren kadınlar yıllardır süren mücadelelerini alanlarda büyütecekler. Bizleri yoksulluk, gericilik şiddet sarmalında baskılamaya çalışan, boyun eğdireceğini düşünen saray rejimine, güvencesiz çalışmaya, patriyarkal düzene karşı alanlarda buluşuyoruz.”

İŞGÜCÜ DAHİ DEĞİLİZ

KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim de bu seneki çağrılarını “Patronun ucuz işgücü ailenin kölesi olamayacağız” diyerek gerçekleştirdiklerini söyledi. Ataselim, kadınlara seslenerek şu ifadeleri kullandı: “Ciddi bir sömürü ilişkisi içinde, kadınların özellikle ucuz işgücü olarak görüldüğü hatta aynı işi yapıyor olmalarına rağmen erkeklerden daha az maaş aldığı bir tablo var. Ayrıca iktidarın aile odaklı politikalarıyla birlikte aslında kadının ev içerisindeki emeğinin görünmez kılması bir yana, kadınlar ailenin kölesi haline getiriliyor. Kadınların omzuna yüklenmiş cinsiyetçi sorumluluklar aslında sermayenin işine gelen kapitalist üretim ilişkinlerinin sürdürülmesi için kritik bir yerde duruyor. Bütün bunların karşısında ucuz işgücü olmadığımızı hatta işgücü sayılmadığımızı ifade ediyoruz. TÜİK’in verilerine göre 18 milyonu aşkın kadın, ev işiyle meşgul bahanesiyle işgücü dahi sayılmıyor. İşgücü sayılmaması aslında kadınların işsiz dahi sayılmadığı gerçekliğini gösteriyor. İlk işten çıkarılan olmalarından sendikalaşma haklarının önüne engeller getirilmesine kadar çok fazla sorunla karşılaşıyor kadınlar. Bu sebeple 1 Mayıs’ta yan yana geleceğiz. ‘Kadınlar, işçi kadınlar asla yalnız yürümeyecek’ diyeceğiz. 1 Mayıs’ta alanlardayız.”

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PATRİYARKAL SİSTEM BİTMEDİ

6 Şubat 2023’te Maraş’ta meydana gelen depremin etkilendiği kentlerde de yurttaşlar 1 Mayıs dolayısıyla sokaklarda haklarını savunacak. Afet Bölgesi olan Hatay’ın Antakya ilçesinde depremin ilk gününden bu yana kadınlara destek olan Mor Dayanışma Üyesi Selver Büyükkeleş, "Yaşadığımız şiddetin biçimleri; evde, sokakta, işyerinde devam ediyor. Evde görülmeyen emeğimiz sürüyor. Deprem bölgesindeki kadınlar olarak hâlâ temel ihtiyaç talepleriyle yan yana geliyoruz. Pandemide evde kaldığımızda yüzümüze vuran patriyarkal kapitalist sistem şimdi de çadırlarda, konteynerlerde güvenli olmayan güvenli olsa da tedirginlik duyarak girdiğimiz evlerde devam ediyor. Bu, depremden sonra yaşayacağımız ikinci 1 Mayıs. Kadınlar olarak ‘Yaşamımız, hayatımız için, görünmeyen emeğimiz için sokaklardayız’ diyerek meydanlarda olacağız. Mor Dayanışma olarak önce Samandağ’da saat 12.00’da eski belediye önünde tüm kurumlarla ortak yürüyüşümüz olacak. Ardından Antakya’da tüm kurumlarla Maksim Alanı’nda 15.30’da buluşacağız. Deprem bölgesinde kadın mücadelesini yükseltmemiz gerektiğini söylüyoruz” dedi.