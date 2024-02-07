Kadınlar güvende değil

İlayda KAYA

Deprem bölgesindeki kadınların yaşadıkları sorunlara hiçbir çözüm bulunamadı. Barınmadan güvenliğe, hijyenden şiddete kadar her sorun ilk günkü gibi duruyor.

Depremden etkilenen kentlerden biri olan Adıyaman’da yaşayan 31 yaşındaki S.Ç. bölgede yaşam mücadelesi veren kadınlardan biri. S.Ç. depremin ardından çadır bulamadığını, ardından konteyner sorunu yaşadığını söyleyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konut sözünü tutmaması sebebiyle evsiz kaldığını söyledi. Evlerine kavuşmak için gün saydıklarını söyleyen S.Ç. “Bizi burada, bir başımıza ve yalnız bıraktılar” diyerek isyan etti. Geçen hafta Cuma günü konteynerine yürürken bir erkek tarafından takip edildiğini ve istismara uğradığını kaydeden S.Ç., “Beni zorla götürmeye çalıştı.” dedi.

Hatay’da depremin ilk gününden bu yana kadınlara destek olan Mor Dayanışma Üyesi Selver Büyükkeleş, kadınların sorunlarına ilişkin şunları söyledi: “Çadır ve konteyner kentlerin durumu, ışıksız ve güvenli olmayan yolların yanı sıra sağlam bir yolun olmaması büyük bir sorun teşkil ediyor. Ulaşım sorunu da devam ediyor. Şiddete karşı mekanizmalar da yeterli değil. Kadınların hâlâ baro ve kadın örgütleri dışında bir kontağı yok.”