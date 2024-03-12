Kadınlar Işıklara Doğru, 16-25 tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak

Muzaffer Oruçoğlu’nun “Kadınlar Işığa Doğru” isimli resim sergisi 16-25 Mart tarihlerinde Şişli’deki Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde sanatseverler ile buluşacak.

Yazar ve ressam Muzaffer Oruçoğlu’nun “Kadınlar Işığa Doğru” adlı kişisel resim sergisi, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Kafa ve kol emeğinden gelen kadınların yaşamlarından kesitler sunan serginin açılışı 16 Mart Cumartesi günü saat 13.00'de yapılacak.

Sanatseverler sergiyi, Şişli Belediyesi’nin Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde ziyaret edilebilinecek.

Oruçoğlu, Türkiye, Avrupa ve Avustralya’daki izlenimlerinin tuvale yansıması olarak ortaya çıkan bu resimler, farklı tekniklerde işlenmiş, gerçekçi ve gerçeküstücü stillerin iç içe geçişi olarak beliriyor ve olguyu, bağrındaki sancıyla birlikte, sessizce sunuyor seyircisine.