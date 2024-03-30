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Kadınlar Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu

Spor
  • 30.03.2024 06:00
  • Giriş: 30.03.2024 06:00
  • Güncelleme: 30.03.2024 09:32
Kadınlar Ligi’nde play-off eşleşmeleri belli oldu
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Kadınlar Voleybol Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasıyla play-off eşleşmeleri belli oldu. Ligde oynanan erteleme maçlarının ardından normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı finalinde ligde dördüncü sırada bulunan Türk Hava Yolları ile eşleşti.

Üçüncü sırada kalan Eczacıbaşı Dynavit ise sezonu ikinci tamamlayan VakıfBank ile karşı karşıya gelecek. İki galibiyet alan takımın adını finale yazdıracağı yarı final müsabakaları 1 Nisan Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

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