Kadınları en çok en yakınlarındaki erkekler şiddete maruz bırakıyor

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu tarafından hazırlanan Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Temmuz 2023 Veri ve Analiz Raporu’nda "Acil yardım hattına gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Temmuz 2023 Veri ve Analiz Raporu’nu” yayınladı. Raporda, TKDF tarafından yürütülen Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın temmuz ayında toplam 369 çağrı aldığı ve çağrıların 63’ünün İstanbul’dan geldiği ifade edildi. İstanbul’u, Ankara 35, Antalya 15 çağrıyla izledi.

“Acil yardım hattına gelen çağrılar göstermektedir ki, kadınlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından şiddete uğramaktadır” denilen raporda şu ifadeler yer aldı:

“Gelen çağrılar şiddetin en güvenli yer olduğunu varsaydığımız ev içerisinde kadınların hayatlarını paylaştıkları eşler ve diğer aile bireyleri tarafından uygulandığını göstermektedir. Temmuz ayı içerisinde Ev içi Şiddet Acil Yardım Hattı’na ihbarı gelen ve yeni kayıt açılan toplam 97 şiddet vakasının 70’i ev içi şiddet ihbarıdır. Bu şiddet ihbarlarının 49’u eş şiddeti ihbarlarıdır. 14 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 9 vaka ihbarı olmuştur. 71 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 32 çağrı karakola, 25 çağrı ise barolara yönlendirmiştir. Temmuz ayı içerisinde hatta gelen şiddet ihbarlarında belirtilen maruz kalanların yaşları 8-83 arasında değişmiştir.”

Raporda yer alan veriler şu şekilde: