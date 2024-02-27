Kadınların Anlattıkları, “Dis-moi”

Pınar Civan, kendini göçebe olarak tanımlayan bir ressam. Çalışmalarını Paris ve Bern’deki atölyeleri arasında sürdüren Pınar, bir süre önce, 20 yıl boyunca, yaşadığı 3 kıtada farklı ülkelerde, farklı kültürlerden kadınlara hayat, aşk ve kadınlıkla ilgili sorduğu soruları çizimlere ve metinlere dönüştürmeye başladı.

Şimdi bu çizimler ve metinler, Dis-Moi ismini verdiği bir art book olarak, slow book’lar üreten yaratıcı yayıncılığın yeni evi The Poet House ile sınırlı sayıda, koleksiyonluk eser olarak karşımıza çıkıyor.

Pınar Civan’ın çizdiği kadınlar ve kadınların dilinden yazıya döktüğü metinler, İsmail Sertaç Yılmaz’ın kapak tasarımı ile basıldı.

Pınar, Türkçe ve İngilizce olarak sınırlı sayıda basılan “Dis-moi”, aracılığıyla en mahrem hallerini, kalplerini, tecrübelerini cömertçe paylaşan kadınların buluştukları ortak mesajın, var oldukları, kendilerini eksiltmeyecekleri, cesaretle arzularını, haklarını, mutluluklarını, mutsuzluklarını dile getirmeleri olduğunu söylüyor ve kitabın romantik, gülümseten, hınzırca göz kırpan bir kitap olduğunu dile getiriyor.

Kitabı https://www.dearpoet.com adresinden satın alabiliyorsunuz

Pınar Civan’ın diğer eserlerini ise pinarcivan.com sitesinde görebiliyorsunuz