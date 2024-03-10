Kadınların emeği değersizleştiriliyor

Dersim’de kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenledi. Kadının istihdam dışına itildiğini, sosyal yaşamdan uzaklaştırıldığı belirtildi.

HABER MERKEZİ

Dersimli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Dersim Kadın Platformunun çağrısıyla sanat sokağında toplanarak Seyit Rıza meydanına yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Sevda Karaca ve DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu katıldı.

Yapılan konuşmalarda 8 Mart’ı yaratan kadınların mücadele nedenlerinin tarihten bugüne değişmediği vurgulandı.

Platform adına açıklamayı okuyan Serap Dinler kadınların her geçen gün yoksullaştığını söyleyerek “Türkiye’de ve dünyanın hemen her yerinde kadınlar büyük ölçüde herhangi bir sosyal güvence olmadan, kayıt dışı çalıştırılıyor ‘ucuz emek gücü’ olarak görülüyor” ifadelerini kullandı.

Evrensel’in haberine göre, Dinler “Emeğimizin görünür ve değerli olmasını sağlamaya yönelik herhangi bir düzenleme de yapılmıyor. Kadınlar kamusal alandan, sosyal yaşamdan, üretimden uzaklaşmak zorunda bırakılıyor” diye konuştu.

HAKLARIMIZ GASBEDİLİYOR

İktidarın İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuzca çıktığını aktaran, Dinler “6284 sayılı kanunun yerli ve milli olmadığını her fırsatta dillendiren AKP-MHP iktidarı, gerici-milliyetçi yeni ittifakı ve medyasıyla kadın ve LGBTİ+ düşmanlığını, nefret söylemini yaygınlaştırıyor. Medeni yasada yer alan kadınların lehine maddeleri hedef alan iktidar, yanına tarikat ve cemaatleri de alarak mücadele ederek elde ettiğimiz haklarımızı gasbediyor. Her gün en az 3 kadın katlediliyor. Faillerse cezasızlık, korumasızlık ve hukuksuzluk nedeniyle etrafta gezmeyi sürdürüyor” diye konuştu. ” dedi.

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8 Mart’ta kadın öldürüldü!

8 Mart’ta Antep’te kadın cinayeti işlendi. Hekimsen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yapan Uzm. Dr. Feray Balkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşi tarafından katledildiği haberini üzüntü içerisinde öğrendik. Bir kadın hekimin, kamu kurumunda veya özel hayatında sebep ne olursa olsun yaşama hakkının elinden alınmasını kınıyoruz ve katilin en ağır cezayı almasını diliyoruz.”