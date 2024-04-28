‘Kadınların Uçuşu’ başlıyor

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’yle ‘Kadınların Uçuşu’ Başlıyor.

Başkent Ankara’da bu yıl 27. kez sinemaseverlerle buluşacak Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin basın toplantısında, festival programında bulunan 8 film açıklandı.

Kadın sinemacıların emeğini görünür kılmak adına düzenlenen 27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nin basın toplantısı, Ankara’da Hilton Otel’de gerçekleşti.

Festival Uçan Süpürge Vakfı tarafından İranlı şair ve yönetmen Füruğ Ferruhzad’dan esinlenerek “Daha Fazlası, Daha Azı Değil: Sen Uçuşu Hatırla!” temasıyla 9-16 Mayıs arasında Ankaralı sinemaseverlerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun ana sponsorları arasında yer aldığı festivalin film gösterimlerinin yapılacağı Kült Kavaklıdere (eski Kavaklıdere Sineması)’nin yanı sıra, ikinci adresinin ise Goethe-Institut Ankara olacağı açıklandı. 100’ün üzerinde film başvurusu alan festivalde bu yıl; Onur Ödülü oyuncu Hatice Aslan’a, Bilge Olgaç Başarı Ödülleri oyuncu Tülin Özen, yönetmen Ayşe Polat ve yapımcı Nida Karabol’a, Genç Cadı Ödülü ise Deniz İlhan’a sunulacak. Ödüller 9 Mayıs’ta Opera Sahnesi’nde düzenlenecek açılış töreninde takdim edilecek.

Toplantıda konuşan Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Humayun Sungar, Türkiye’de 27 yıldan beri film festivali düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek “Bunca yıldır böylesine bir ülkede kadın meselesiyle uğraşıp ayakta durabilmenin gururunu birlikte yaşıyoruz” dedi.

Sungar’ın ardından konuşan Uçan Süpürge Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Vakfın Danışmanı Prof. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu da “Daha insancıl ve eşitlikçi bir dünya için kadınların vizyonunun, yarınlar için ise umudun vazgeçilmez olduğunu” kaydetti.

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Sanat Direktörü Dilek Metin Sert, festival programı ve seçkisindeki film kriterlerinin kadın yönetmenlerin son iki yılda ürettikleri filmler olduğunu ifade etti.

Sert, başta gençler olmak üzere herkesin sinemaya gidebilmesi için bilet fiyatlarını düşük tuttuklarını belirterek öğrenci bilet ücretinin 25 lira, tam bilet ücretinin ise 50 lira olduğunu duyurdu.

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İlk kez gösterimi yapılacak 8 film açıklandı

Festivalde üç ayrı seçkide yer alan ve Uçan Süpürge’yle Ankara’da ilk kez gösterimi yapılacak 8 film açıklandı. “Oyunbozanlar” bölümünde “Dahomey”, Berlin Uluslararası Film Festivali’nde (Berlinale) gösterilen “Faruk”, Berlinale’nin en sevilen filmlerinden “My Favorite Cake” (En Sevdiğim Pastam) ve “La Chimera”; “Küçük Kadınlar” bölümünde “Maydegol” ve “Tiger Stripes” (Kaplan Desenleri); yarışma seçkisinde ise “Green Border” (Yeşil Sınır), “Olmak İstediğim Her Şey Değilim”, “Hoşça Kal Taberiye” ve “The Buriti Flower” adlı filmler bulunuyor.