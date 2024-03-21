Kadınların yarım kalan hayatlarını resmettiler

Hasan Fakıoğlu tarafından katledilen Ayşenur Çolakoğlu adına Eskişehir Haller Gençlik Merkezi’nde resim sergisi düzenlendi. Baba Mesut Çolakoğlu sergiye dair “Kadınların yarım kalan hayatlarını resmetmeye çalıştık” dedi.

Zeliha ASLAN

Eskişehir’de ayrıldığı erkek Hasan Fakıoğlu tarafından Aralık 2022’de öldürülen Ayşenur Çolakoğlu’nun babası Mesut Çolakoğlu, kızının hatırasını yaşatmak adına bir resim sergisi düzenledi. Resim atölyesinde öğretmenlik yapan Fatma Doğruoğlu ve öğrencilerin de katkılarıyla düzenlenen sergi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Haller Gençlik Merkezi’nde ziyarete açıldı.

Kızının katledilmesinin ardından hayata tutunmak için resim yapmaya başlayan baba Mesut Çolakoğlu, eğitim gördüğü atölyedeki öğretmeni ve arkadaşlarının yardımıyla kızının ve katledilen bütün kadınların yarım kalan hayatlarını resmetmeye çalıştıklarını anlattı.

MUTLU KADIN GÖRÜNTÜLERİ

Kızının katledilmesinin ardından yaşadığı psikolojik bunalımla resim yaparak baş etmeye çalışan baba Çolakoğlu’nun öğretmeni Fatma Doğruoğlu sergiyi hazırladıkları süreçten şu şekilde bahsetti: “Mesut Bey benim kursiyerimdi, yaşanan olayın ardından Mesut Bey’in psikoloğu benimle iletişime geçti ve onu hayata kazandırmak için bir hedef belirleme kararı aldık. Sonrasında biz atölye olarak Ayşenur Sergisi’ni açabilme hedefi koyduk Mesut Bey’e ve onu evden çıkarmayı başardık. Atölyemizin diğer kursiyerlerinin de desteğiyle karma bir sergi oluşturduk.” Doğruoğlu her geçen gün artan kadın cinayetlerine dikkat çekmeyi amaçladıkları resim sergisine ilişkin “Bu sergiyi Ayşenur ve diğer katledilen kadınların hayallerinin umutlarının anlatıldığı bir sergiye dönüştürdük. Bu yüzden sergimizi mutlu kadın görüntüleriyle oluşturduk” ifadelerini kullandı. Baba Çolakoğlu ise sergiye dair “Farkındalık yaratması için bütün katledilen kadınları ve kızım Ayşenur’u kapsayan bir sergi oluşturduk. Kadınların yarım kalan hayatlarını resmetmeye çalıştık” dedi.

∗∗∗

AYŞENUR ÇOLAKOĞLU KİMDİR?

Ayşenur Çolakoğlu 21 yaşındayken ayrıldığı erkek Hasan Fakıoğlu tarafından 18 Aralık 2022’de ateşli silahla katledildi. Olayın ardından Fakıoğlu tutuklandı.

Ayşenur Çolakoğlu

29 Şubat’ta görülen karar duruşmasında Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Fakıoğlu, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından baba Mesut Çolakoğlu şunları söylemişti: “Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Çocuklarımız dışarı çıktığında kursa gidiyor. Benim kızım da kursa gitti ama öldürdüler. Delillerin hepsi ortadayken neden böyle oldu bilmiyorum. Beklemiyorduk böyle bir şey. Benim kızım tamamen masum.”