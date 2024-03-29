Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Sanatçı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı, hızla iyileşme yolunda olduğunu belirten Kural, aksi yönde yapılan haber ve paylaşımlara tepki gösterdi. Kaldırıldığı hastanenin başhekimi Prof. Dr. Sağlam ise İnanır'ın tedaviye olumlu yanıt verdiğini, yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarılacağını açıkladı.

Sanatçı Kadir İnanır'ın rahatsızlanarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

25 Mart günü İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan sanatçı Jülide Kural, Kadir İnanır'ın iyi olduğunu dile getirerek, sanatçının sağlık durumuyla ilgili çıkan yalan haberlere de tepki gösterdi.

Kural, hızla iyileşme yoluna girdiğini belirttiği Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmelerde sadece Kadir İnanır'ın Instagram sayfasının ve Jülide Kural'ın Facebook sayfasının dikkate alınmasını istedi.

Jülide Kural'ın açıklaması şöyle:

"Kadir İnanır'ın sağlık durumu şu anda son derece iyi bir şekilde seyretmektedir. Yoğun bakımdaki sürecin devam etmesinin tek nedeni doktorlarının kontrolü tamamen kendilerinde bulundurmak istemesiyle ilgilidir. Bugün üç kez yoğun bakıma yaptığım ziyaretlerde Kadir İnanır artık bir an önce eve gitmek istediğini bana ifade etmiş, doktorlarına o güzel gülüşünü göstermiş ve büyük bir hızla iyileşme yoluna girdiğini kanıtlamıştır. Bir tekrar bilgi olduğu için bunları bugün tekrar paylaşmayı düşünmüyordum ancak o kadar çok yalan yanlış bilgi ortada dolaşmaktadır ki...

Bir Instagram hesabında yayınlanan tümüyle yanlış bilgilere lütfen kulak asmayınız. Sadece tıklanma sayısını arttırmak için ahlaksızca yapılan bu yayın anlayışını protesto etmenizi rica ederim. Daha önce de ifade ettiğim gibi yalnızca doktorlarının ve benim açıklamalarıma kulak veriniz. Bu bilgileri de sadece Kadir İnanır'ın Instagram sayfasından ve bana ait olan Jülide Kural Facebook sayfasından edinebilirsiniz. Başka hiçbir habere kulak asmayınız çünkü yalan, yanlış ve asılsız haberler ortalıkta dolaşmaktadır. Bu açıklamayı yapmaya kendimi zorunlu hissetme nedenim de hepimizin Kadir İnanır'a duyduğu sevgi ve saygının büyüklüğüdür. Elbette sabırlı olmalıyız, emek vermeliyiz ve mutlaka özenli davranmalıyız. Sevginizin gücüne olan inancımla... Saygılarımla Jülide Kural."

"YAKIN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILACAK"

Kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam ise sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın bugün daha iyi olduğunu ve bilinci açık, anlaşılabilir şekilde konuşmaya başladığını aktardı.

Sağlam, İnanır'ın diğer rahatsızlıklarının da kontrol altında olduğunu belirterek, "Uygulanan tıbbi tedavilere olumlu yanıt alınıyor. Oturabiliyor, fizik tedavi süreci devam ediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Ancak yakın zamanda yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.