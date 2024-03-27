Kadir İnanır uyandırıldı: "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi"

Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır uyandırıldı. İnanır'ın bilincinin açık olduğu belirtildi.

Beykoz'daki evinde 24 Mart'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyat olduktan sonra entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır uyandırıldı.

74 yaşındaki İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam açıklama yaptı.

"BİLİNCİ AÇIK"

İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" ifadelerini kullandı.

İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi birkaç gün daha devam edecek.