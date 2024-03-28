Kaf-kaf’tan stat mitingi!

Yunis ALAÇAM

Karşıyaka beklediği yeni stadının yapımı için bu akşam taraftar mitingi düzenliyor. İzmir temsilcisi Karşıyaka'da yönetim, divan ve danışma kurulu, tüm yeşil-kırmızılı camiayı organizasyona destek vermeye davet etti.

Karşıyaka Başkanı İlker Ergüllü, Divan Kurulu Başkanı Atakan Karakaplan ve Danışma Kurulu Başkanı Hasan Denizkurdu imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Stadyumun tamamlanarak hizmete açılması ile ülkemizin en köklü kulüpleri arasında yer alan Karşıyaka Spor Kulübü’nün kent sporuna, ekonomisine ve ticaretine kazandıracağı devinimin yanı sıra armasındaki ay yıldızlı bayrağa layık bir yuvaya bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Bunun için bir araya geliyoruz." ifadeleri yer aldı.