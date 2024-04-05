Kafalarında takke ile oruç tutturdular

Haber Merkezi

Tarikatlarla protokoller imzalayan MEB, ÇEDES kapsamında okulları adeta tekkeye çevirdi. Ankara Mamak’ta, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine sınıfta takke takıp, ezan okutularak ‘tekne orucu’ tutturuldu.

Evrensel’de yer alan habere göre, sınıfta yapılan etkinlikte bir öğrencinin ezan okuduğu, diğer öğrencilerin de dualar ettiğinin yer aldığı görüntüler kaydedildi. Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, “Yaşananlardan çocukların ailelerinin haberi bile yok. Bunlar suçtur” dedi.