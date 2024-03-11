'Kafatası' oyunu 15 Mart'ta prömiyerini yapıyor

Nâzım Hikmet’in ilk kez 1932 yılında Darülbedayi’de sahnelenen oyunundan uyarlanan "Kafatası" tiyatro oyunu, 15 Mart Cuma günü prömiyerini yapacak.

Şenol Önder'in uyarladığı ve yönettiği oyunda Cem Burçin Bengisu, Zeynep Eylül Çırak, Cem Okyay, Görkem Örskıran, Selçuk Delipınar, Hafize Başak, Deniz İnanç ve Sevim Erdoğan sahne alıyor.

Oyunun pömiyeri 15 Mart Cuma günü saat 21.00'de Şişli Tiyatrosu'nda yapılacak.

Oyunun mart ayı programı ise şöyle:

22 Mart Cuma Saat: 21.00 Yer: Şişli Tiyatrosu

29 Mart Cuma Saat:21.00 Yer: Şişli Tiyatrosu

30 Mart Cumartesi Saat: 21.00 Yer: Şişli Tiyatrosu

Oyunun Künyesi

Yazar: Nazım Hikmet Ran

Uyarlayan/ Yöneten: Şenol Önder

Uyarlayan/ Dramaturg: Arzu Önder

Koreografi: Caner Peçenek

Reji Asistanı: Şahin Timur

Afiş Tasarım: R. Onur Duru

Yapımcı: Mustafa Kalkan

KAFATASI HAKKINDA

Etkileyici dekoru ve sınır tanımaz karakterleri ile vurucu bir trajikomedi olan oyun, Dolaryanda denen hayali bir ülkede geçiyor. Kafatası, verem aşısını bulduğu haberi ile dikkatleri üzerine çeken Dalbanezo isimli fakir bir doktorun, sermaye ve güç sahiplerince kumpasa düşürülmesini konu ediyor. Nazım’ım oldukça sivriltilmiş renkli karakterleri ile oyunda ilim/cehalet, masumiyet /suçluluk, yoksulluk/zenginlik gibi karşıt kavramlar komedi unsurları ile birlikte tartışılıyor ve tüm olgular fazla hızlı bir şekilde değişiyor.