"Kafes-49" operasyonları: 56 ilde 147 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde eş zamanlı "Kafes-49" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.