"Kafes-49" operasyonları: 56 ilde 147 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlar, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefeci ve dolandırıcılara yönelik düzenlenen "Kafes-49" operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, tefeci, dolandırıcı ve mali suç örgütlerine yönelik, aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 56 ilde eş zamanlı "Kafes-49" operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya, operasyonlarda 147 şüpheli hakkında işlem yapıldığını kaydetti.
5️⃣6️⃣ İlde Tefecilere ve Dolandırıcılara yönelik Mali Suç Örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAFES-49” operasyonlarında 1️⃣4️⃣7️⃣ şüpheli hakkında işlem yapıldı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara,… pic.twitter.com/ZQqfi9eyp3