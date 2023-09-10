Kafkasya’da kriz

Güney Kafkasya barut fıçısı. ABD, Rusya, İran, Azerbaycan ve Türkiye’nin dahil olduğu çoklu kriz gözleri bölgeye çevirdi. Rusya, ABD ile tatbikat yapacak olan Ermenistan’a nota verdi. Erivan ile Bakü hattında gerilim yüksek.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Güney Kafkasya'da çok aktörlü krizlerle sarsılıyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki suçlamalar, Laçin Koridoru, ABD-Ermenistan tatbikatı, Rusya'nın Erivan'a notası ve Karabağ'daki seçim derken bölgede tansiyon bir kez daha yükseldi.

Ermenistan ile ABD birliklerin 11-20 Eylül tarihleri arasındaki "Eagle Partner 2023" tatbikatına sert tepki gösteren Moskova, son dönemde “dost olmayan” adımlar attığı gerekçesiyle Erivan'a nota verdi. Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermeni “siyasi elitlerin” son dönemde, Rusya ile ikili ilişkileri sorguladığı belirtildi.

Ermenistan’ın, Azerbaycan’la ilişkilerin normalleşmesine yönelik Rusya ile varılan üçlü anlaşmaların geçerliliğini de sorguladığına işaret edilen açıklamada, Erivan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü'nün onaylama sürecini başlatması, Ermenistan Başbakanı'nın eşi Anna Hakobyan’ın Kiev'e gitmesi ve ABD'nin Ermenistan'da tatbikat düzenlemesi bir dizi dost olmayan adımlar olarak sıralandı.

Kremlin'in hedefindeki ABD-Ermenistan tatbikatı ise yarın başlayacak. Ermenistan Savunma Bakanlığı tatbikat ile amacının uluslararası barış misyonlarına katılan Ermeni birliklerinin eğitilmesinin ve NATO'nun üye olmayan partner ülkeler için oluşturduğu program çerçevesinde birliklerin operasyonel kapasitesinin artırılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

SINIRDA YÜKSEK GERİLİM

ABD ile tatbikatın yarattığı gerilim sürerken Ermenistan ile Azerbaycan arasında da eş zamanlı bir başka kriz patlak verdi. Bakü ve Erivan yönetimleri birbirlerini sınır hattına asker yığmakla suçladı. Erivan, Bakü'yü Ermenistan'ı iki ülke sınırında ateşkese uymamakla suçlayan sahte haberler yaymakla itham etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da hafta içinde yaptığı açıklamada Kafkasya'daki askeri-politik durumun önemli ölçüde gerginleştiğini söylemişti. Paşinyan "BM Güvenlik Konseyi ülkeleri, Güney Kafkasya’da yeni bir patlamanın önlenmesi için ciddi tedbirler almalı" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Paşinyan'ın Bakü'yü askeri-siyasi durumu tırmandırmakla suçlamasını "siyasi manipülasyon" olarak nitelendirdi. Ermenistan'a ait güçlerin Nahçıvan ve başka yerlerde mevzilere ateş açarak saldırdığı ileri sürüldü. Ermenistan Savunma Bakanlığı dün iddiaları yalanladı.

GÖZLEM GÜCÜ TETİKTE

Ermenistan'da görev yapan AB Gözlem Misyonu, herhangi bir askeri gelişmeyi önlemek için Geğarkunik ve Syunik sınır bölgelerindeki devriye faaliyetlerini artırdı. AB Gözlem Misyonu'nun paylaşımında, "Sahadaki varlığımız aracılığıyla gerilimi düşürmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ankara ve Bakü'nün iddiasına göre Ermenistan'a olası bir saldırıya karşılık vereceğini açıklayan İran'ın Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapmayı sürdürüyor. Kafkasya'daki kriz Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesinde de ele alındı.

SEÇİMİ TANIMIYORUZ

Karşılıklı suçlamalar devam ederken Dağlık Karabağ Meclisi Samvel Şahramanyan'ı yeni cumhurbaşkanı seçti. Ankara, Dağlık Karabağ'da yapılan seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını açıkladı, seçimleri barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak "kınadığını" duyurdu.